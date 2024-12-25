Дроны атаковали российскую Тамбовщину: загорелась котельная ООО "Транснефтепродукт"
Киев • УНН
Четыре беспилотника упали на территорию станции "Транснефтепродукт" в Тамбовской области рф, вызвав пожар в котельной. Также есть неподтвержденные сообщения о повреждении завода "Прогресс", производящего оборудование для авиации.
Четыре беспилотника упали сегодня утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО «Транснефтепродукт» в российской Тамбовской области. В результате атаки вспыхнула котельная, пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на ASTRA.
Детали
В минобороны рф утром отчитались о сбитии 3 беспилотников в регионе, в свою очередь руководство области сообщило, что возник пожар, «очаги возгорания оперативно ликвидированы».
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Местные жители также утверждают, что повреждено АО «Мичуринский завод „Прогресс“». Предприятие «выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов». Подтвердить или опровергнуть атаку на завод ASTRA на момент публикации не смогла.
Добавим
Ранее дроны уже атаковали пригород Мичуринска Тамбовской области в октябре этого года.