Дроны СБУ взорвали склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в ростовской области - источник

На днях дальнобойные дроны СБУ устроили адский "хлопок" на российском складе боеприпасов полигона "Кадамовский". Этот полигон является одним из крупнейших в рф и расположен вблизи новочеркасска ростовской области. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Детали

"На видео видно мощный взрыв после попадания дронов Службы безопасности и дальнейшую детонацию боеприпасов. В результате атаки вражеский склад полностью уничтожен", - сказал собеседник.

Источник отметил, что именно этот склад враг использовал для обеспечения своих войск на Краматорском направлении.

"Благодаря усилиям СБУ, теперь у россиян значительные логистические трудности, которые существенно влияют на способность вести боевые действия. СБУ продолжает активно демилитаризовать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник.

Дополнение

23 декабря телеграм-канал ASTRA сообщал, что крупнейший российский военный район "Кадамовский" поврежден в результате атаки на ростовскую область.