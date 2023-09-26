ГИА в Украине отменена, но некоторые 4-е классы пройдут пилотное тестирование

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«Собственно нынешняя модель Национального мультипредметного теста – это первый шаг к возвращению Государственной итоговой аттестации и к образованию ее в новом стандартизированном формате. На протяжении многих лет ГИА для соискателей начального базового образования проводилась в учебных заведениях по инструментам, которые разрабатывались учебными заведениями. Со следующего года мы хотим провести маленький эксперимент, пилотирование. Всего будет не более 2 тысяч участников. Это будут те заведения, которые готовы, которые будут хотеть с нами сотрудничать», - рассказала Вакуленко.

По ее словам, УЦОКО предложит ученикам школ, которые будут участвовать в эксперименте, разработанные УЦОКО материалы и задания, а также отдельные рекомендации для учителей, которые будут проходить эту ГИА по украинскому языку и чтению, математике.

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«Далее соберем информацию о том, насколько комфортно было учителям проводить это тестирование, возникали или не возникали проблемы с работой с тестовыми заданиями и тому подобное. Эта информация позволит нам сделать такой больший, более существенные шаги к внедрению стандартизированной ГИА для соискателей начального образования. Сразу замечу, что ни о каком формате ВНО для учеников начальной школы не идет речь. Ни в коем случае не идет речь о том, что у нас будут определенные инструкторы в учебных заведениях, что будет надзор и т.д.», - сказала Вакуленко.

Она отметила, что речь идет о предоставлении учебным заведениям одинаковых инструментов и одинаковый способ анализировать информацию по полученным результатам.

«Мы говорим о том, чтобы стандартизировать содержание и процедуры проведения оцениваний. Что это даст государству? Когда ГИА будет полностью имплементирована, то государство будет получать важную информацию о состоянии начального образования, а также о том, какие именно политические шаги нужно делать для совершенствования этого начального образования», - рассказала Вакуленко.

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Также она отметила, что в дальнейшем будут делать следующие шаги, чтобы начинать ГИА на уровне базового звена образования

«Что касается Государственной итоговой аттестации, то это будет собственно первый шаг. В дальнейшем мы будем делать следующие шаги, чтобы начинать ГИА на уровне базового звена образования, она будет несколько отличаться и об этом будем информировать отдельно», - сообщила Вакуленко.