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ДПА в Україні скасоване, але деякі 4-ті класи пройдуть пілотне тестування

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Україні Державна підсумкова атестація скасована, проте планується проведення експериментального ДПА для здобувачів початкової базової освіти. Всього буде не більше ніж 2 тисячі учасників. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.

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«Власне цьогорічна модель Національного мультипредметного тесту – це перший крок до повернення Державної підсумкової атестації і до утворення її в новому стандартизованому форматі. Впродовж багатьох років ДПА для здобувачів початкової базової освіти проводилася в закладах освіти за інструментами, які розроблялися закладами освіти. З наступного року ми хочемо провести маленький експеримент, пілотування. Всього буде не більше ніж 2 тисячі учасників. Це будуть ті заклади, які готові, які хотітимуть з нами співпрацювати», - розповіла Вакуленко.

За її словами, УЦОЯО запропонує учням шкіл, які братимуть участь в експерименті, розроблені УЦОЯО матеріали та завдання, а також окремі рекомендації для вчителів, які проходитимуть цю ДПА з української мови та читання, математики.

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«Далі зберемо інформацію про те наскільки комфортно було вчителям проводити це тестування, виникали чи не виникали проблеми з роботою з тестовими завданнями тощо. Ця інформація дозволить нам зробити такий більший, більш посутні кроки до запровадження стандартизованої ДПА для здобувачів початкової освіти. Одразу зауважу, що про жодний формат ЗНО для учнів початкової школи не йде мова. В жодному разі не йде мова про те, що у нас будуть певні інструктори в закладах освіти, що буде нагляд тощо», - сказала Вакуленко.

Вона зазначила, що йдеться про надання закладам освіти однакових інструментів та однаковий спосіб аналізувати інформацію за отриманими результатами.

«Ми говоримо про те, щоб стандартизувати зміст і процедури проведення оцінювань. Що це дасть державі? Коли ДПА буде повністю імплементована, то держава отримуватиме важливу інформацію про стан початкової освіти, а також про те, які саме політичні кроки потрібно робити для вдосконалення цієї початкової освіти», - розповіла Вакуленко.

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Також вона зазначила, що надалі будуть робити наступні кроки, щоб започатковувати ДПА на рівні базової ланки освіти

«Щодо Державної підсумкової атестації, то це буде власне перший крок. Надалі ми будемо робити наступні кроки, щоб започатковувати ДПА на рівні базової ланки освіти, вона буде дещо відрізнятися і про це будемо інформувати окремо», - повідомила Вакуленко.

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