Разрешение на погребение за 10 тыс. долларов: в Киеве будут судить двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Дело в отношении двух лиц, подозреваемых в вымогательстве 10 тыс. долл. за разрешение на захоронение на столичном кладбище, передали в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
“Киевской местной прокуратурой № 7 направлено в суд обвинительный акт в отношении двух лиц по факту получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долл. США за влияние на принятие решения уполномоченным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Согласно материалам следствия, подозреваемые, находясь в помещении ритуальной службы, сообщили гражданину, у которого умерла родственница, о необходимости предоставления им неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов США за влияние на должностных лиц коммунального предприятия о выделении места для захоронения праха умершего на территории Лесного кладбища в городе Киеве, а также выделение еще двух отдельных мест для захоронения на этом же кладбище”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встреч с заявителем злоумышленники подтвердили свои требования, после чего они были разоблачены “на горячем” во время получения оговоренной суммы.
Сейчас обвинительный акт в отношении подозреваемых направлен в Подольский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Указано, что противоправную деятельность пресекли сотрудники местной прокуратуры совместно с СБУ и Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве.
Напомним, в Виннице супругов удерживали в подвале мужчину и пытали, требуя вернуть несуществующий долг.