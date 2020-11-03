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Дозвіл на поховання за 10 тис. доларів: у Києві судитимуть двох осіб

Дозвіл на поховання за 10 тис. доларів: у Києві судитимуть двох осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Справу стосовно двох осіб, яких підозрюють у вимаганні 10 тис. дол. за дозвіл на поховання на столичному кладовищі, передали до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

“Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис. дол. США за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, перебуваючи у приміщенні ритуальної служби, повідомили громадянину, у якого померла родичка, про необхідність надання їм неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів США за вплив на службових осіб комунального підприємства щодо виділення місця для поховання праху померлої на території Лісового кладовища у місті Києві, а також виділення ще двох окремих місць для поховання на цьому ж кладовищі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході зустрічей з заявником зловмисники підтвердили свої вимоги, після чого їх було викрито “на гарячому” під час одержання обумовленої суми.

Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваних скеровано до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Вказано, що протиправну діяльність припинили співробітники місцевої прокуратури спільно з СБУ та Подільським управлінням поліції ГУ Нацполіції в місті Києві.

Нагадаємо, у Вінниці подружжя утримувало в підвалі чоловіка та катувало, вимагаючи повернути неіснуючий борг.

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