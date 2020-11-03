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У Вінниці подружжя утримувало в підвалі чоловіка та катувало, вимагаючи повернути неіснуючий борг

У Вінниці подружжя утримувало в підвалі чоловіка та катувало, вимагаючи повернути неіснуючий борг

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Вінниці за силової підтримки бійців КОРДу затримали подружжя, яке підозрюється у незаконному позбавленні волі 25-річного вінничанина та катуванні, вимагаючи повернути неіснуючий борг. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“До поліції за допомогою звернулась дружина потерпілого про те, що його чоловіка викрали невідомі люди та незаконно утримують”, — йдеться в повідомленні.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, були підключені усі оперативні можливості, які дозволили вийти на підозрюваних. Затримали зловмисників в момент їх пересування на автомобілі в середмісті Вінниці бійцями спецпідрозділу КОРД.

Повідомляється, що під час огляду автомобіля поліцейськими вилучено мішок, мотузку, металеву трубу та інші знаряддя вчинення злочину. За місцем проживання зловмисників вилучено пістолет для відстрілу гумових куль та інші речові докази.

“Попереднім слідством встановлено, що зловмисники звинуватили потерпілого, який працював у них, в крадіжці 12 тисяч гривень. Потерпілий свою вину заперечував. Тоді його силою посадили в автомобіль, одягли мішок на голову та привезли в будинок зловмисника, де в подальшому утримували впродовж доби у підвалі”, — зазначається в повідомленні.

За словами потерпілого, його побили, а потім привезли додому, де забрали його паспорт, мобільний телефон та телевізор, вимагаючи кошти.

“Наразі 36-річний чоловік затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Оцінка дій його 30-річної дружини буде надана в ході слідства”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Такий злочин карається ув’язненням терміном до 5 років.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть банду через утримання у заручниках чоловіка та вимагання 20 тисяч доларів.

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