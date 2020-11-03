В Виннице супруги удерживали в подвале мужчину и пытали, требуя вернуть несуществующий долг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Виннице при силовой поддержке бойцов КОРДа задержали супругов, подозреваемых в незаконном лишении свободы 25-летнего винничанина и пытках, требуя вернуть несуществующий долг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
“В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего о том, что его супруга похитили неизвестные люди и незаконно удерживают”, — говорится в сообщении.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, были подключены все оперативные возможности, которые позволили выйти на подозреваемых. Задержали злоумышленников в момент их передвижения на автомобиле в центре Винницы бойцами спецподразделения КОРД.
Сообщается, что во время осмотра автомобиля полицейскими изъят мешок, веревка, металлическая труба и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.
“Предварительным следствием установлено, что злоумышленники обвинили потерпевшего, работавшего у них, в краже 12 тысяч гривен. Пострадавший свою вину отрицал. Тогда его силой посадили в автомобиль, надели мешок на голову и привезли в дом злоумышленника, где в дальнейшем удерживали в течение суток в подвале”, — отмечается в сообщении.
По словам потерпевшего, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор, требуя деньги.
“Сейчас 36-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека. Оценка действий его 30-летней жены будет предоставлена в ходе следствия”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 146 ч. 2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Такое преступление наказывается заключением на срок до 5 лет.
Напомним, в Харьковской области будут судить банду из-за удержания в заложниках мужчины и вымогательства 20 тысяч долларов.