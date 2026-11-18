Дожди охватят Украину 18 ноября, в Карпатах ожидается мокрый снег
Киев • УНН
В Украине 18 ноября будет облачно и дождливо, в Карпатах возможен мокрый снег. В Киеве и области температура составит 9–11°.
В среду, 18 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, дождливую погоду в Украине будет обусловливать атмосферный фронт: с южных направлений продолжит поступать теплый влажный воздух, вызывая и соответствующую температуру, приятную для этого времени года.
Умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, на востоке и юго-востоке страны порывы 15-20 м/с. Температура днем 8-13°, в северо-восточной части 5-10°
В Киеве и области в среду будет облачно, дождливо. Температура 9-11°.
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