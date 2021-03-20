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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 1306 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 9895 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Довыборы в Раду: ЦИК зафиксировала нарушения в 12 кандидатов

Довыборы в Раду: ЦИК зафиксировала нарушения в 12 кандидатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 12 кандидатам в народные депутаты Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на ЦИК.

Детали

Кандидаты-нарушители зарегистрированы в ОВО № 50 и № 87 на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021.

Предупреждения получили кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в ОВО № 50 — Гакова Ю.Г, Добш И.А., Дорошенко Л.В., Звагольський С.С., Масенець А.А., Мироненко Б.С., и кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в ОВО № 87 — Дереворез Р.Е., Желоб Н.Н., Кошулинский Р.В., Резеш И.И., Шевченко А.Л. (1974 г. н. э.), Шевченко А. П.

При этом добавляют, что для принятия обоснованного решения, комиссия исследует обстоятельства, которые могли помешать кандидатам открыть счета избирательных фондов в установленные избирательным законом сроки.

Напомним

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Артема Марчевского от политической партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” в одномандатном избирательном округе № 50 и Маруси Зверобой-Беленькой от политической партии “Европейская солидарность” в ОВО № 87.

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