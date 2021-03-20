Довибори у Раду: ЦВК зафіксувала порушення у 12 кандидатів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 12 кандидатам у народні депутати України. Про це пише УНН з посиланням на ЦВК.

Деталі

Кандидати-порушники зареєстровані в ОВО № 50 та № 87 на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року.

Попередження отримали кандидати у народні депутати, зареєстровані в ОВО № 50 — Гакова Ю.Г, Добш І.А., Дорошенко Л.В., Звагольський С.С., Масенець А.А., Мироненко Б.С., та кандидати у народні депутати, зареєстровані в ОВО № 87 — Дереворіз Р.Є., Жолоб М.М., Кошулинський Р.В., Резеш Й.Й., Шевченко О.Л.(1974 р. н.), Шевченко О.П.

При цьому додають, що для ухвалення обгрунтованого рішення, комісія досліджує обставини, які могли перешкодити кандидатам відкрити рахунки виборчих фондів в установлені виборчим законом терміни.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати Артема Марчевського від політичної партії “Опозиційна платформа — За життя” в одномандатному виборчому окрузі № 50 та Марусі Звіробій-Біленької від політичної партії “Європейська солідарність” в ОВО № 87.

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