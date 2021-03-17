Довибори у Раду: ЦВК скасувала реєстрацію Звіробій та Марчевського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати Артема Марчевського від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в одномандатному виборчому окрузі № 50 та Марусі Звіробій-Біленької від політичної партії "Європейська солідарність" в ОВО № 87. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
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"Сьогодні Комісія розглянула ці заяви та скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати Артема Марчевського від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" в одномандатному виборчому окрузі № 50 та Марусі Звіробій-Біленької від політичної партії "Європейська солідарність" в ОВО № 87 на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
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Також змінами до постанови про форму, колір і текст бюлетенів Комісія виключила відомості про вказаних кандидатів з виборчих бюлетенів.
"Таким чином на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року балотуватимуться 32 кандидати у народні депутати України – 18 висунуті політичними партіями та 14 самовисуванців", - зазначається в повідомленні.
В ЦВК нагадують, що в ОВО № 50 (Донецька область) зареєстровано 18 кандидатів: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського, Андрія Аксьонова, Юлію Кузьменко, Миколу Головка.
В ОВО № 87 (Івано-Франківська область) – 14 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.
Окрім того, ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата в народні депутати України Василя Вірастюка (ОВО № 87) на проміжних виборах народних депутатів України.
Що було раніше
Маруся Звіробій-Біленька заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.
Доповнення
Центральна виборча комісія затвердила текст бюлетенів проміжних виборів народних депутатів України 28 березня 2021 року.
Нагадаємо, проміжні вибори народних депутатів України відбудуться 28 березня у двох округах: № 50 (Донецька обл.) та № 87 (Івано-Франківська обл.).