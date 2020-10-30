Дожди, туманы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, 30 октября в западных и восточных, днем также в Винницкой и большинстве северных областей Украины местами небольшой дождь, ближайшей ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на высокогорье с мокрым снегом.

Ночью и утром в Украине, кроме запада, туманы.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, в южной части до 17°.

Напомним, в Киеве "бабье лето" длилось четыре дня.