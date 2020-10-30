Дощі, тумани та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, вранці місцями тумани, стане дещо прохолодніше - температура повітря підніматиметься вдень до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, 30 жовтня у західних та східних, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей України місцями невеликий дощ, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом.
Вночі та вранці в Україні, крім заходу, тумани.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, у південній частині до 17°.
Нагадаємо, у Києві "бабине літо" тривало чотири дні.