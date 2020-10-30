Дощі, тумани та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, 30 жовтня у західних та східних, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей України місцями невеликий дощ, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом.

Вночі та вранці в Україні, крім заходу, тумани.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, у південній частині до 17°.

Нагадаємо, у Києві "бабине літо" тривало чотири дні.