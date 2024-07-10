Дополнительные системы Patriot и ситуация на поле боя: о чем Зеленский в Вашингтоне говорил с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Главные темы встречи - дополнительные системы Patriot, ситуация на поле боя и реализация результатов Саммита мира, передает УНН.

"Проинформировал о ситуации на поле боя, в частности на Харьковском направлении, на востоке нашей страны и о терроре в воздушном пространстве. Обсудили стратегии борьбы с носителями российских управляемых авиабомб и разведывательными дронами", - отметил Зеленский о разговоре с Шольцом.

Глава государства подчеркнул, что заявление о поставках дополнительных систем Patriot является важным.

"... мы благодарны Германии и партнерам за такой шаг. Спасибо Германии за неизменную поддержку!" - резюмировал Зеленский.

Боеприпасы, дроны и ЗРК Patriot: Германия обновила перечень военной помощи Украине