Дополнительные системы Patriot и ситуация на поле боя: о чем Зеленский в Вашингтоне говорил с Шольцом
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с канцлером Германии Шольцом, обсудив дополнительные системы Patriot, ситуацию на фронте и имплементацию результатов Саммита мира.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Главные темы встречи - дополнительные системы Patriot, ситуация на поле боя и реализация результатов Саммита мира, передает УНН.
"Проинформировал о ситуации на поле боя, в частности на Харьковском направлении, на востоке нашей страны и о терроре в воздушном пространстве. Обсудили стратегии борьбы с носителями российских управляемых авиабомб и разведывательными дронами", - отметил Зеленский о разговоре с Шольцом.
Глава государства подчеркнул, что заявление о поставках дополнительных систем Patriot является важным.
"... мы благодарны Германии и партнерам за такой шаг. Спасибо Германии за неизменную поддержку!" - резюмировал Зеленский.
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