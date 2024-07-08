В Донецкой области по меньшей мере 3 человека погибли в результате российского ракетного обстрела Покровска, другие громады региона также попали под обстрел, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске - таковы предварительные последствия утреннего удара. Покровская громада стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили сегодня утром по всей стране. Сейчас есть информация о попадании в предприятие - именно на его территории погибли трое мужчин", - указал Филвшкин.

Под огнем оказались и другие громады Донетчины - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

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