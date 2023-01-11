Донецкую область продолжают накрывать огнем оккупанты: в ОВА показали последствия новых ударов

Детали

"Ночью и утром россияне вели обстрелы преимущественно в центральной части области", - указал глава ОВА и рассказал о ситуации по направлениям:



На Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская громада. В Курахово враг попал в предприятие - повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома повреждены частично - информацию о пострадавших устанавливают. В Авдеевке в течение ночи продолжались хаотичные обстрелы по всему городу, а на утро россияне совершили 2 артобстрела и нанесли ракетный удар - по предварительной информации, без жертв. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Марьинской и Очеретинской громадах.

направлении снова больше всего пострадала Кураховская громада. В Курахово враг попал в предприятие - повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома повреждены частично - информацию о пострадавших устанавливают. В Авдеевке в течение ночи продолжались хаотичные обстрелы по всему городу, а на утро россияне совершили 2 артобстрела и нанесли ракетный удар - по предварительной информации, без жертв. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Марьинской и Очеретинской громадах.

На Горловском направлении происходили периодические обстрелы окрестностей Часовоярской и Торецкой громад.

направлении происходили периодические обстрелы окрестностей Часовоярской и Торецкой громад.

На Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили ракетами С-300 по Лиману - повредили школу. Без жертв.

направлении поздно ночью россияне ударили ракетами С-300 по Лиману - повредили школу. Без жертв.

Дополнение

В Донецкой области за 10 января от рук оккупантов погиб человек, еще один получил ранения.