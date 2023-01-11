Донеччину продовжують накривати вогнем окупанти: в ОВА показали наслідки нових ударів

Деталі

"Вночі та вранці росіяни вели обстріли переважно у центральній частині області", - вказав голова ОВА і ррозповів про ситуацію по напрямках:



На Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому ворог поцілив у підприємство - пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково - інформацію щодо постраждалих встановлюють. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару - за попередньою інформацією, без жертв. Окрім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому ворог поцілив у підприємство - пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково - інформацію щодо постраждалих встановлюють. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару - за попередньою інформацією, без жертв. Окрім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману - пошкодили школу. Без жертв.

напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману - пошкодили школу. Без жертв.

Доповнення

У Донецькій області за 10 січня від рук окупантів загинула людина, ще одна отримала поранення.