Донеччину продовжують накривати вогнем окупанти: в ОВА показали наслідки нових ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Вночі та вранці російські окупанти вели обстріли переважно у центральній частині Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Вночі та вранці росіяни вели обстріли переважно у центральній частині області", - вказав голова ОВА і ррозповів про ситуацію по напрямках:
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- На Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому ворог поцілив у підприємство - пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково - інформацію щодо постраждалих встановлюють. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару - за попередньою інформацією, без жертв. Окрім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.
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- На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.
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- На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману - пошкодили школу. Без жертв.
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Доповнення
У Донецькій області за 10 січня від рук окупантів загинула людина, ще одна отримала поранення.