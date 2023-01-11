В Донецькій області від рук окупантів загинула людина, ще одна отримала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жертви в області. Від рук окупантів за минулу добу загинула одна людина та ще одна загинула, передає УНН.
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"За 10 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", — розповів Кириленко.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріли у Харкові. Окупаційні війська обстріляли Київський район міста.