В Донецькій області від рук окупантів загинула людина, ще одна отримала поранення

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"За 10 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", — розповів Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Нагадаємо

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріли у Харкові. Окупаційні війська обстріляли Київський район міста.