В Донецкой области от рук оккупантов погиб человек, еще один получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области. От рук оккупантов за минувшие сутки погиб один человек и еще один погиб, передает УНН.
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"За 10 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", — рассказал Кириленко.
По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обстрелах в Харькове. Оккупационные войска обстреляли Киевский район города.