В Донецкой области от рук оккупантов погиб человек, еще один получил ранения

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"За 10 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", — рассказал Кириленко.

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Напомним

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обстрелах в Харькове. Оккупационные войска обстреляли Киевский район города.