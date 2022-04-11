Донецкая область: за сутки от обстрелов оккупантов погибло 3 человека, ранено 8
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко приложил ситуацию о погибших и раненых в области за 11 апреля. Об этом сообщает УНН.
Детали
11 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибло еще 3 человека: в Угледаре, Михайловке и Красногоровке. Ранения получили восемь гражданских.
Кроме того, сегодня в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненые на Луганщине.
По словам Кириленка, удалось уточнить информацию о 7 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.
Напомним
Председатель Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что за текущие сутки от обстрелов оккупантов погибли 8 человек, среди которых ребенок и 19 раненых, среди которых двое детей.