Донецкая область: за сутки от обстрелов оккупантов погибло 3 человека, ранено 8

Детали

11 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибло еще 3 человека: в Угледаре, Михайловке и Красногоровке. Ранения получили восемь гражданских.

Кроме того, сегодня в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненые на Луганщине.

По словам Кириленка, удалось уточнить информацию о 7 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Напомним

Председатель Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что за текущие сутки от обстрелов оккупантов погибли 8 человек, среди которых ребенок и 19 раненых, среди которых двое детей.