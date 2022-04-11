Донеччина: за добу від обстрілів окупантів загинуло 3 людини, поранено 8
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко доклав ситуацію про загиблих та поранених в області за 11 квітня. Про це повідомляє УНН.
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11 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще 3 людини: у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранення отримали восьмеро цивільних.
Крім того, сьогодні у Бахмуті медичну допомогу одержали дві людини, поранені на Луганщині.
За словами Кириленка, вдалося уточнити інформацію про ще 7 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Нагадаємо
Голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що за поточну добу від обстрілів окупантів загинуло 8 людей, серед яких дитина та 19 поранених, серед яких двоє дітей.