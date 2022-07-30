Донецкая область: оккупанты убили 6 мирных, еще 15 получили ранения

Детали

За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике. Еще 15 человек получили ранения.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Оккупанты "градами" обстреляли Никополь и Красногригорьевскую общину 80 раз: около 1 000 человек без света.