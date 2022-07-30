Донеччина: окупанти вбили 6 мирних, ще 15 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жертви та обстріли області за попередню добу. Про це інформує УНН.
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За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Окупанти "градами" обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 разів: близько 1 000 людей без світла.