Донеччина: окупанти вбили 6 мирних, ще 15 отримали поранення

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За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Окупанти "градами" обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 разів: близько 1 000 людей без світла.