Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на соратника навального

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  26008 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  43383 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  64290 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  95859 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205712 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236283 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232581 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176246 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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18 апреля 2024, 13:51  •  177721 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  219878 просмотра
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  325817 просмотра

Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на соратника навального

белоруса, который работал на россиян и заказал двум полякам убийство соратника навального, задержали вместе с нападавшими в Польше.

Новости Мира •   •  5311 просмотра
Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на соратника навального

Столтенберг: министры НАТО согласились предоставить дальнейшую военную поддержку Украине, включая больше ПВО

Министры обороны стран НАТО договорились о предоставлении Украине усиленной военной поддержки, включая системы противовоздушной обороны.

Война •   •  7136 просмотра
Столтенберг: министры НАТО согласились предоставить дальнейшую военную поддержку Украине, включая больше ПВО

В Неаполе паром с людьми врезался в пирс: ранены по меньшей мере 29 человек, на борту были дипломаты G7

По меньшей мере 29 человек получили ранения, когда паром, перевозивший пассажиров с итальянского острова Капри, где проходит встреча министров иностранных дел G7, столкнулся с причалом в Неаполе.

Здоровье •   •  4966 просмотра
В Неаполе паром с людьми врезался в пирс: ранены по меньшей мере 29 человек, на борту были дипломаты G7

Совет Украина-НАТО провел заседание: Зеленский проинформировал союзников о ситуации на поле боя и потребности в ПВО

Министры обороны стран НАТО провели виртуальную встречу с президентом Зеленским, который проинформировал их о ситуации на поле боя в Украине и критической потребности страны в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Война •   •  6298 просмотра
Совет Украина-НАТО провел заседание: Зеленский проинформировал союзников о ситуации на поле боя и потребности в ПВО

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные из него, что означает стратегическое поражение россии, поскольку она больше не может производить такие самолеты и имеет лишь около 20, которые могут выполнять боевые задачи.

Война •   •  31684 просмотра
Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты

Россияне выпустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре в Одесской области, попав в объект сельскохозяйственного сектора.

Война •   •  9149 просмотра
Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты

Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс

Мартин Скорсезе планирует снять сразу два фильма: байопик о Фрэнке Синатре с Леонардо Ди Каприо в главной роли и Дженнифер Лоуренс в роли Авы Гарднер, а также фильм о жизни Иисуса по мотивам романа Сюсако Эндо.

Культура •   •  12288 просмотра
Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс

Немецкие и польские авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

Немецкая авиакомпания Lufthansa и польская авиакомпания LOT отменили рейсы в Тель-Авив, Израиль, из-за проблем с безопасностью в регионе на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  8322 просмотра
Немецкие и польские авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

США ищут новый способ соблюдения санкций в отношении КНДР после того, как рф и Китай сорвали мониторинговую деятельность

США ищут новые способы ужесточения санкций против Северной Кореи после того, как Россия и Китай сорвали мониторинговые усилия ООН. Тем временем Северная Корея раскритиковала поездку посла США в Азию, направленную на ужесточение санкций, назвав ее "нищенским туром".

Новости Мира •   •  8315 просмотра
США ищут новый способ соблюдения санкций в отношении КНДР после того, как рф и Китай сорвали мониторинговую деятельность

Сын экс-судьи из Винницы на видео угрожал ТЦК и стрелял из пистолета: что известно

В Интернете распространились видео, на которых сын бывшего винницкого судьи угрожает работникам ТЦК и правоохранительным органам и стреляет из огнестрельного оружия. Сейчас скандального мажора нашли и наказали.

Общество •   •  9751 просмотра
Сын экс-судьи из Винницы на видео угрожал ТЦК и стрелял из пистолета: что известно