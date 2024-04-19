Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на соратника навального

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что белорус, который работает на россиян и подозревается в том, что приказал двум полякам убить соратника алексея навального, был задержан. Об этом глава польского правительства рассказал в соцсети Х, пишет УНН.

белорус, который работал на россиян и который заказал двум полякам покушение на соратника навального, задержан. Нападавшие также под стражей. Они связаны с фанатскими группировками ультрас. Снисходительности к сотрудникам российских служб не будет. Мы будем железом выжигать каждую измену и попытки дестабилизировать (ситуацию в стране, - прим.ред.), - написал Туск.

Детали

Он также отметил, что двумя днями ранее был задержан потенциальный убийца президента Зеленского - поляк, который действовал в сотрудничестве с российскими службами.

Напомним

леонид волков, соратник российского оппозиционера алексея навального, подвергся нападению с применением молотка и слезоточивого газа в вильнюсе. Президент Литвы не исключает причастность россии к этому инциденту.