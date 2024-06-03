Документы районных ВЛК Полтавщины арестовали из-за наибольшего в Украине показателя признанных непригодными к службе

Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на документы районных военно-врачебных комиссий (ВЛК) Полтавщины. Основанием для этого стало исследование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое пришло к выводу, что именно в Полтавской области наибольший показатель тех, кто после ВЛК был признан непригодным к службе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Детали

По выводам НАПК, наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВЛК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в Вооруженных Силах Украины, было обнаружено именно в Полтавской области.

Полтавщина входит в пятерку регионов, в которой зафиксировано наибольшее количество признанных ограниченно годными – 31% от общего количества тех, кто проходил комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023.

"По версии следствия, сотрудники ВЛК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение", - говорится в сообщении НАПК.

В ведомстве рассказали, что досудебное расследование продолжается. Сейчас устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей расписания болезней и физических пороков, определяющих степень пригодности лица к военной службе и исключения его из воинского учета.

С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования уголовного производства ввиду того, что изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, которые могут быть использованы как доказательство фактов и обстоятельств, что является предметом досудебного расследования и являются необходимыми для проведения экспертных исследований, возникла необходимость в наложении на него ареста - говорится в постановлении Октябрьского районного суда Полтавы.

Напомним

В декабре прошлого года Национальное агентство по предупреждению коррупции определило 20 самых распространенных коррупционных рисков в деятельности военно-врачебных комиссий Вооруженных сил Украины и разработало рекомендации для их устранения или минимизации.