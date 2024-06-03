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Документи районних ВЛК Полтавщини арештували через найбільший в Україні показник визнаних непридатними до служби

Документи районних ВЛК Полтавщини арештували через найбільший в Україні показник визнаних непридатними до служби

Київ • УНН

 • 24063 перегляди

Суд вилучив документи районних військово-лікарських комісій (ВКЛ) Полтавської області через найвищий в Україні показник (20%) осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій.

Октябрський районний суд Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини. Підставою для цього стало дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції, яке дійшло висновку, що саме у Полтавській області  найбільший показник тих, хто після ВЛК був визнаний непридатним до служби.  Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК. 

Деталі 

За висновками НАЗК, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України, було виявлено саме у Полтавській області. 

Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, у якій зафіксовано найбільшу кількість  визнаних обмежено придатними – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

"За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду", - йдеться у повідомленні НАЗК. 

У відомстві розповіли, що досудове розслідування триває. Наразі встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту

- йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

Нагадаємо

В грудні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції визначило 20 найпоширеніших корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій Збройних сил України та розробило рекомендації для їх усунення або мінімізації. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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