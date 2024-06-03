Документи районних ВЛК Полтавщини арештували через найбільший в Україні показник визнаних непридатними до служби

Октябрський районний суд Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини. Підставою для цього стало дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції, яке дійшло висновку, що саме у Полтавській області найбільший показник тих, хто після ВЛК був визнаний непридатним до служби. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.

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За висновками НАЗК, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України, було виявлено саме у Полтавській області.

Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, у якій зафіксовано найбільшу кількість визнаних обмежено придатними – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

"За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду", - йдеться у повідомленні НАЗК.

У відомстві розповіли, що досудове розслідування триває. Наразі встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту