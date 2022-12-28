Доказательство геноцида: МИД сделал заявление об упрощении паспортизации рф на оккупированных территориях

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«26 декабря президент рф подписал очередной ничтожный указ о порядке приобретения российского гражданства гражданами Украины», - говорится в комментарии.

«Указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства россии, ничтожен и свидетельствует о неготовности рф к переговорам, стремлении ее руководства продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа», – сказано в комментарии.

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Детали

Отмечается, что в этот раз речь идет о гражданах Украины, проживавших или проживающих на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, временно оккупированных в ходе полномасштабной агрессии россии против нашего государства.

В МИД отметили, что принудительное навязывание гражданства рф гражданам Украины, которые в результате российской агрессии оказались в бесчеловечных условиях и были лишены фундаментального права на свободный выбор гражданства, подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима.

«Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию россии украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения россией геноцида украинцев», - отмечается в комментарии.

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Кроме того, МИД Украины решительно осуждает введение в действие указанного документа, расценивает его как очередное преступление россии против суверенитета и территориальной целостности Украины, что грубо нарушает Конституцию и законы украинского государства, действующие нормы международного права и международные обязательства россии.

«Последствия этого и других ничтожных нормативных актов россии в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств-членов ООН. Указ дополняет перечень преступлений в ходе вооруженной агрессии россии, которые будут рассматриваться в рамках международного трибунала над руководством рф», - сообщают в МИД.