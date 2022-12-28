Доказ геноциду: МЗС зробило заяву про спрощення паспортизації рф на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У МЗС України заявили, що примусова видача паспортів росії жителям тимчасово окупованих територій свідчить про неготовність рф до переговорів, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу, передає УНН.
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«26 грудня президент рф підписав черговий нікчемний указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України», - ідеться в коментарі.
«Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства рф, є нікчемним і свідчить про неготовність росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу», - ідеться в коментарі.
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Зазначається, що цього разу йдеться про громадян України, які проживали або проживають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, тимчасово окупованих під час повномасштабної агресії росії проти нашої держави.
У МЗС зазначили, що примусове нав’язування громадянства рф громадянам України, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму.
«Особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію рф українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення росією геноциду українців», - зазначається в коментарі.
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Окрім того, МЗС України рішуче засуджує введення в дію зазначеного документа, розцінює його як черговий злочин росії проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію і закони української держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання росії.
«Наслідки цього та інших нікчемних нормативних актів рф щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків, ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН. Указ доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії росії, які розглядатимуться в межах міжнародного трибуналу над керівництвом рф», - повідомляють в МЗС.