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Дополнительное финансирование: Минкульт расширил перечень проектов, подпадающих под "Большую реставрацию"

Киев  •  УНН

 • 15709 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство культуры и информационной политики расширило перечень проектов, которые будут реализованы в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 году, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.

Цитата

“В связи с поступлением дополнительного финансирования для реализации программы „Большая реставрация“ в перечень было добавлено семь проектов, которые уже были предварительно отрейтингованных и которые будут реализованы в этом году”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, в перечень были добавлены ремонтно-реставрационные работы в трапезной на территории заповедника “София Киевская”, реставрация нескольких объектов Киево-Печерской лавры, реставрация фасадов костела Святого Николая, реставрация нескольких объектов в Бережанах Тернопольской области.

Напомним

В середине июля на программу “Большая реставрация” для памятников культуры в коммунальной собственности выделили 1 млрд гривен.

Дополнение

В этом году в Украине началась реализация программы “Большая реставрация”, в рамках которой в течение трех лет планируют реставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия Украины.

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