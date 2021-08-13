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Додаткове фінансування: Мінкульт розширив перелік проєктів, що підпадають під "Велику реставрацію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік проєктів, які будуть реалізовані в рамках програми “Велика реставрація” у 2021 році, передає УНН із посиланням на повідомлення міністерства.

Цитата

“У зв’язку з надходженням додаткового фінансування для реалізації програми „Велика реставрація“ до переліку було додано сім проєктів, які вже були попередньо відрейтинговані і які будуть реалізовані цього року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, до переліку було додано: ремонтно-реставраційні роботи у трапезній на території заповідника “Софія Київська”, реставрація декількох об’єктів Києво-Печерської лаври, реставрація фасадів костелу Святого Миколая, реставрація декількох об’єктів у Бережанах Тернопільської області.

Нагадаємо

Посеред липня на програму “Велика реставрація” для пам’яток культури у комунальній власності виділили 1 мільярд.

Доповнення

Цьогоріч в Україні почалась реалізація програми “Велика реставрація”, в рамках якої протягом трьох років планують реставрувати близько 150 об’єктів історичної і культурної спадщини України.

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