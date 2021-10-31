В Зал славы рок-н-ролла включили рэпера Jay-Z и группу Foo Fighters

Подробности

Имена музыкантов, попавших в список в этом году, были названы еще в мае. Jay-Z вошел в историю как первый выступающий сольный-рэп-исполнитель, включенный в Зал славы рок-н-ролла при жизни. Для Тины Тернер это уже второе попадание в Зал славы — впервые она была включена в него в 1991 году в составе дуэта со своим бывшим мужем Айком Тернером (1931-2007). Во второй раз попал в список и фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол, удостоившийся включения в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году в составе группы Nirvana, барабанщиком которой он был. Кэрол Кинг ранее — в 1990 году — также была включена в Зал славы, однако только как автор песен, а не исполнителя.

Билеты на церемонию, состоявшуюся уже в 36-й раз, были раскуплены задолго до ее начала. Организаторы не проводили онлайн-трансляцию мероприятия, выйдя в прямой эфир на видеохостинге YouTube только из красной ковровой дорожки, куда прибывали исполнители.

Дополнение

В церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла, кроме самих лауреатов, приняли участие такие музыканты, как Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кристина Агилера, HER (Габриэлла Уилсон) и другие. Организаторы обещают, что все желающие посмотреть на церемонию смогут это сделать с 20 ноября на стреминговой платформе HBO Max.

Справочно

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Туда уже включены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин и многие другие.

Решать, кто достоин войти в сообщество, предлагается слушателям, голосующим за музыкантов на официальном сайте организации. Кроме этого, в определении лауреатов принимают участие около 1000 экспертов в области музыки, в том числе другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.

Напомним

В мае прошлого года скончался один из “отцов-основателей” рок-н-ролла Литл Ричард.