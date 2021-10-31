В Зал славы рок-н-ролла включили рэпера Jay-Z и группу Foo Fighters

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26057 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 54942 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75443 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228782 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130940 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399489 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316236 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215079 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244966 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255594 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
61%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12586 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9038 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7536 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9686 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20502 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5812 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139229 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228786 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399490 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259909 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12670 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21639 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50334 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74957 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59878 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

В Зал славы рок-н-ролла включили рэпера Jay-Z и группу Foo Fighters

Киев • УНН

 • 21059 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Американские исполнители Тина Тернер, Jay-Z (настоящее имя Шон Картер), Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен, а также рок-коллективы The Go-Go's и Foo Fighters включены в Зал славы рок-н-ролла в городе Кливленд (штат Огайо). Торжественная церемония и сопровождавший ее концерт состоялись в субботу вечером в комплексе Rocket Mortgage FieldHouse неподалеку от Зала славы, передает УНН .

В Зал славы рок-н-ролла включили рэпера Jay-Z и группу Foo Fighters

Подробности

Имена музыкантов, попавших в список в этом году, были названы еще в мае. Jay-Z вошел в историю как первый выступающий сольный-рэп-исполнитель, включенный в Зал славы рок-н-ролла при жизни. Для Тины Тернер это уже второе попадание в Зал славы — впервые она была включена в него в 1991 году в составе дуэта со своим бывшим мужем Айком Тернером (1931-2007). Во второй раз попал в список и фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол, удостоившийся включения в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году в составе группы Nirvana, барабанщиком которой он был. Кэрол Кинг ранее — в 1990 году — также была включена в Зал славы, однако только как автор песен, а не исполнителя.

Билеты на церемонию, состоявшуюся уже в 36-й раз, были раскуплены задолго до ее начала. Организаторы не проводили онлайн-трансляцию мероприятия, выйдя в прямой эфир на видеохостинге YouTube только из красной ковровой дорожки, куда прибывали исполнители.

Дополнение

В церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла, кроме самих лауреатов, приняли участие такие музыканты, как Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кристина Агилера, HER (Габриэлла Уилсон) и другие. Организаторы обещают, что все желающие посмотреть на церемонию смогут это сделать с 20 ноября на стреминговой платформе HBO Max.

Справочно

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Туда уже включены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин и многие другие.

Решать, кто достоин войти в сообщество, предлагается слушателям, голосующим за музыкантов на официальном сайте организации. Кроме этого, в определении лауреатов принимают участие около 1000 экспертов в области музыки, в том числе другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.

Напомним

В мае прошлого года скончался один из “отцов-основателей” рок-н-ролла Литл Ричард.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48