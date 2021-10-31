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До Зали слави рок-н-ролу включили репера Jay-Z та гурт Foo Fighters

Київ • УНН

 • 21059 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Американські виконавці Тіна Тернер, Jay-Z (справжнє ім'я Шон Картер), Керол Кінг та Тодд Рандгрен, а також рок-колективи The Go-Go's та Foo Fighters включені до Зали слави рок-н-ролу в місті Клівленд (штат Огайо). Урочиста церемонія і концерт, що супроводжував її, відбулися в суботу ввечері в комплексі Rocket Mortgage FieldHouse неподалік Залу слави, передає УНН.

До Зали слави рок-н-ролу включили репера Jay-Z та гурт Foo Fighters

Деталі

Імена музикантів, які цього року потрапили до списку, були названі ще в травні. Jay-Z увійшов в історію як перший виступаючий сольний-реп-виконавець, включений до Зали слави рок-н-ролу за життя. Для Тіни Тернер це вже друге потрапляння до Зали слави - вперше вона була включена до нього в 1991 році у складі дуету зі своїм колишнім чоловіком Айком Тернером (1931-2007). Вдруге потрапив у список і фронтмен Foo Fighters Дейв Грол, який удостоївся включення до Зали слави рок-н-ролу у 2014 році у складі гурту Nirvana, барабанщиком якого він був. Керол Кінг раніше - у 1990 році - також була включена до Зали слави, проте лише як автор пісень, а не виконавця.

Квитки на церемонію, що відбулася вже в 36-й раз, було розкуплено задовго до її початку. Організатори не проводили онлайн-трансляцію заходу, вийшовши у прямий ефір на відеохостингу YouTube лише з червоної килимової доріжки, куди прибували виконавці.

Доповнення

У церемонії включення до Зали слави рок-н-ролу, окрім самих лауреатів, взяли участь такі музиканти, як Пол Маккартні, Тейлор Свіфт, Крістіна Агілера, H.E.R. (Габрієлла Вілсон) та інші. Організатори обіцяють, що всі охочі подивитися на церемонію зможуть зробити це з 20 листопада на стрімінговій платформі HBO Max.

Довідково

На включення до Зали слави рок-н-ролу музиканти можуть претендувати лише після того, як виповниться 25 років від дня виходу їхньої першої платівки. Туди вже включені, зокрема, такі гурти та виконавці, як The Beatles, Боб Ділан, Елвіс Преслі, The Rolling Stones, Бі Бі Кінг, Чак Беррі, Рей Чарльз, Арета Франклін та багато інших.

Вирішувати, хто гідний увійти до спільноти, пропонується слухачам, які голосують за музикантів на офіційному сайті організації. Крім цього, у визначенні лауреатів беруть участь близько 1000 експертів у галузі музики, зокрема інші співаки, критики, професіонали шоу-бізнесу та історики.

Нагадаємо

У травні минулого року помер один з "батьків-засновників" рок-н-ролу Літл Річард.

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