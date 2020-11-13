В полицию поступило более 16 тыс. заявлений из-за нарушения избирательного законодательства - ОПОРА

"С 5 сентября в полицию поступило более 16 тыс. заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства. Сейчас открыто 1075 уголовных производств, а 103 лицам сообщили о подозрении в 85 делах. Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 16 тыс. 121 заявление и сообщение, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировано в Киевской области - 1782, 1742 - в Киеве, 1228 - в Днепропетровской области, 1142 - в Одесской области и 1046 - в Донецкой области.

В частности указано, что больше всего заявлений касались:

- незаконной агитации - 6017;

- изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации - 1183;

- нарушения порядка размещения агитационных материалов - 839;

- подкупа избирателей - 751;

- нарушения порядка ведения реестра избирателей - 477;

- фальсификации избирательных документов - 437;

- нарушения порядка опубликования избирательной документации - 431;

- фотографирования бюллетеня - 321.

Сообщается, что из 1075 уголовных производств, внесенных в ЕРДР, 671 связано с нарушением избирательного законодательства, 404 - с избирательным процессом.

"По 85 уголовным производствам 103 лицам было сообщено о подозрении, а в 23 уголовных производствах материалы уже направлены в суд. Кроме того, правоохранительными органами был составлен 2381 протокол об административном правонарушении. На сегодняшний день за период с 5 сентября (с начала избирательного процесса) в Едином государственном судебном реестре опубликовано 702 постановления по делам о привлечении к административной ответственности за избирательные административные правонарушения", - указано в отчете.

Отмечается, что больше всего дел традиционно были рассмотрены по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат необходимых сведений, 394 дела), по ст. 212-14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов, 201 дело) и по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, 75 дел).

Напомним, явка на второй тур выборов будет значительно ниже.