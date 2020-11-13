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До поліції надійшло понад 16 тис. заяв через порушення виборчого законодавства - ОПОРА

До поліції надійшло понад 16 тис. заяв через порушення виборчого законодавства - ОПОРА

Київ • УНН

 • 12310 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. До поліції з 5 вересня 2020 року надійшло 16 тис. 121 заява та повідомлення, пов’язані із порушенням виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Громадянської мережі "Опора".

“З 5 вересня до поліції надійшло понад 16 тис. заяв та повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства. Нині відкрито 1075 кримінальних проваджень, а 103 особам повідомили про підозру у 85 справах. Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 16 тис. 121 заяву та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше порушень зафіксовано у Київській області - 1782, 1742 – у місті Києві, 1228 – у Дніпропетровській області, 1142 – в Одеській області та 1046 – у Донецькій області.

Зокрема вказано, що найбільше заяв стосувалися:

- незаконної агітації - 6017;
- виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації – 1183;
- порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів – 839;
- підкупу виборців – 751;
- порушення порядку ведення реєстру виборців – 477;
- фальсифікації виборчих документів – 437;
- порушення порядку опублікування виборчої документації – 431;
- фотографування бюлетеня – 321.

Повідомляється, що з 1075 кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР, 671 пов’язане з порушенням виборчого законодавства, 404 - з виборчим процесом.

“По 85 кримінальним провадженням 103 особам було повідомлено про підозру, а у 23 кримінальних провадженнях матеріали вже направлено до суду. Крім того, правоохоронними органами було складено 2381 протокол про адміністративне правопорушення. На сьогоднішній день за період з 5 вересня (від початку виборчого процесу) в Єдиному державному судовому реєстрі опубліковано 702 постанови у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за виборчі адміністративні правопорушення”, - вказано у звіті.

Зазначається, що найбільше справ традиційно було розглянуто за ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять необхідних відомостей, 394 справи), за ст. 212-14 (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів, 201 справа) та за ст. 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, 75 справ).

Нагадаємо, явка на другий тур виборів буде значно нижчою.

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