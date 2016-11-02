В новый список "врагов прессы" попали Р.Эрдоган и исламисты "ИГ"

"Много новых имен среди врагов свободы прессы свидетельствуют о том, что автократы и экстремисты любого калибра до сих пор могут безнаказанно подавлять свободу слова. Некоторые правители десятилетиями преследуют, подвергают пыткам или убивают критических журналистов", - заявил представитель "Репортеров без границ" Михаэль редис.

Международная организация "Репортеры без границ" к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов обнародовала новый список крупнейших врагов свободы прессы в мире. В обновленный список входят 35 глав государств и правительств, экстремистские и преступные группировки, а также спецслужбы. Как утверждают "Репортеры без границ", именно они являются олицетворением грубого подавления свободы прессы цензурой, произволом арестами, пытками и убийствами.

Отметим, что к новичкам позорного рейтинга присоединились: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер хунты Таиланда Прают Чан Оча. Также в нынешний рейтинг попали президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также повстанцы-хуситы в Йемене, террористическая группировка "Исламское государство" и члены банды "Ансаруллах Бангла" в Бангладеш.