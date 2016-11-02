До нового списку "ворогів преси" потрапили Р.Ердоган та ісламісти "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. До списку “ворогів свободи преси”, складеного організацією “Репортери без кордонів”, увійшли 35 глав держав та урядів, а також екстремістські та злочинні угрупування, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Багато нових імен серед ворогів свободи преси свідчать про те, що автократи та екстремісти будь-якого калібру досі можуть безкарно придушувати свободу слова. Деякі правителі десятиліттями переслідують, піддають тортурам або вбивають критичних журналістів”, — заявив речник “Репортерів без кордонів” Міхаел Редіске.
Міжнародна організація “Репортери без кордонів” до Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів оприлюднила новий список найбільших ворогів свободи преси у світі. До оновленого списку входять 35 глав держав та урядів, екстремістські та злочинні угруповання, а також спецслужби. Як стверджують “Репортери без кордонів”, саме вони є уособленням грубого придушення свободи преси цензурою, свавільними арештами, тортурами та вбивствами.
Зазначимо, що до новачків ганебного рейтингу приєдналися: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та лідер хунти Таїланду Прают Чан-Оча. Також до цьогорічного рейтингу потрапили президент Бурунді П’єр Нкурунзіза, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд та президент Венесуели Ніколас Мадуро, а також повстанці-хусити в Ємені, терористичне угруповання “Ісламська держава” та члени банди “Ансарулла Бангла” у Бангладеш.