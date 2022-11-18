В медучреждения ЕС эвакуировали еще 43 украинцев

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"Министерство здравоохранения Украина и Европейская комиссия продолжают транспортировать пострадавших украинцев из разных регионов, где продолжаются боевые действия, и организовывать эвакуационные рейсы в клиники Европы. В течение двух недель удалось эвакуировать 43 пациентов и доставить их на специализированное лечение в медучреждения Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Дании и Австрии", - говорится в сообщении.

Детали

Эвакуационные рейсы продолжаются с первых дней полномасштабной войны и проходят почти каждый день. В частности, перевозят пациентов с минно-взрывными ранениями. Среди них немало людей из Харьковской, Тернопольской, Киевской, Запорожской областей и прифронтовых территорий, которые получили травмы в результате вражеских обстрелов.

Также эвакуируют людей с онко и хроническими заболеваниями.

Добавим

Уже более 2 тысяч украинцев эвакуированы из разных регионов Украины в клиники Европы, из которых более 500 - это дети с онкологическими заболеваниями. Минздрав Украины обеспечивает транспортировку пациентов от больницы на прифронтовой территории через львовский медицинский хаб до аэродрома в Польше. А дальше воздушные госпитали или специальный авиатранспорт доставляют украинцев в страны Европы для специализированного лечения.