До медзакладів ЄС евакуювали ще 43 українців

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"Міністерство охорони здоров’я України та Європейська комісія продовжують транспортувати постраждалих українців з різних регіонів, де тривають бойові дії, та організовувати евакуаційні рейси до клінік Європи. Упродовж двох тижнів вдалося евакуювати 43 пацієнтів та доправити їх на спеціалізоване лікування у медзаклади Франції, Німеччини, Норвегії, Швеції, Данії та Австрії", - ідеться у повідомленні.

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Евакуаційні рейси тривають з перших днів повномасштабної війни та відбуваються майже щодня. Зокрема, перевозять пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями. Серед них чимало людей із Харківщини, Тернопільщини, Київщини, Запоріжжя та прифронтових територій, які отримали травмування внаслідок ворожих обстрілів.

Також евакуюють осіб з онко та хронічними захворюваннями.

Додамо

Уже понад 2 тисячі українців евакуйовано з різних регіонів України до клінік Європи, з яких понад 500 - це діти з онкологічними захворюваннями. МОЗ України забезпечує транспортування пацієнтів від лікарні на прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. А далі повітряні шпиталі чи спеціальний авіатранспорт доправляють українців у країни Європи для спеціалізованого лікування.