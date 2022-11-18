До медзакладів ЄС евакуювали ще 43 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Упродовж двох тижнів на спеціалізоване лікування до медичних закладів Франції, Німеччини, Норвегії, Швеції, Данії та Австрії вдалося евакуювати 43 українських пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує УНН.
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"Міністерство охорони здоров’я України та Європейська комісія продовжують транспортувати постраждалих українців з різних регіонів, де тривають бойові дії, та організовувати евакуаційні рейси до клінік Європи. Упродовж двох тижнів вдалося евакуювати 43 пацієнтів та доправити їх на спеціалізоване лікування у медзаклади Франції, Німеччини, Норвегії, Швеції, Данії та Австрії", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Евакуаційні рейси тривають з перших днів повномасштабної війни та відбуваються майже щодня. Зокрема, перевозять пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями. Серед них чимало людей із Харківщини, Тернопільщини, Київщини, Запоріжжя та прифронтових територій, які отримали травмування внаслідок ворожих обстрілів.
Також евакуюють осіб з онко та хронічними захворюваннями.
Додамо
Уже понад 2 тисячі українців евакуйовано з різних регіонів України до клінік Європи, з яких понад 500 - це діти з онкологічними захворюваннями. МОЗ України забезпечує транспортування пацієнтів від лікарні на прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. А далі повітряні шпиталі чи спеціальний авіатранспорт доправляють українців у країни Європи для спеціалізованого лікування.