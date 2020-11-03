В Луцкий городской совет прошло шесть партий - наблюдатели
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Луцкий городской совет по результатам выборов 25 октября прошли представители шести партий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА".
"Депутатами Луцкого городского совета по результатам выборов 25 октября стали 42 человека. 15 из них получили мандаты в территориальных избирательных округах. Еще 21 дополнительный мандат получили представители партий по единому списку, а 6 гарантированных мандатов получили первые номера партий, преодолевших 5% барьер", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по итогам голосования, в горсовет Луцка проходят 6 партий:
▪️ "За будущее" - 27,08% (14 тыс. 966 голосов),
▪️ "Европейская Солидарность" - 18,61% (10 тыс. 284 голос),
▪️ "Гражданское движение "Свідомі" - 9,78% (5 тыс. 405 голосов),
▪️ "Слуга народа" - 9,25% (5 тыс. 112 голосов),
▪️ ВО "Свобода" - 9,15% (5 тыс. 60 голосов),
▪️ ВО "Батькивщина" - 7,03% (3 тыс. 887 голосов).
"Всего за депутатов Луцкого городского совета 25 октября голосовали 58 тыс. 93 избирателя. Но при подсчете 2 тыс. 841 бюллетень признали недействительным", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Луцке состоится второй тур местных выборов.