У Луцьку відбудеться другий тур місцевих виборів

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Луцька міська ТВК встановила результати виборів Луцького міського голову — найбільше голосів — 18 тис. 934 голоси набрав кандидат від партії “За майбутнє” Ігор Поліщук, друге місце посів самовисуванець Богдан Шиба — 7 тис. 662 голоси. Водночас, жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, тож у місті відбудеться повторне голосування. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОПОРА.

“Кандидатами на посаду міського голови Луцька були 11 осіб — 2 самовисуванці та 9 висуванців від партій. Загалом у голосуванні 25 жовтня взяв участь 58 тис. 301 виборець. Недійсними визнано 1 тис. 517 бюлетенів, водночас не було жодного бюлетеня, котрий би не підлягав урахуванню. Тож Ігоря Поліщука підтримали відповідно 32,47% виборців, а Богдана Шибу — 13,14%”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що решта кандидатів отримали дещо менше голосів виборців.

Так, відповідно до частини 6 статті 278 Виборчого Кодексу України міська (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня на виборах міського голови було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за підсумками голосування в день виборів жоден із кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Нагадаємо, станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів також у 23 областях.

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