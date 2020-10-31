У Луцьку відбудеться другий тур місцевих виборів

“Кандидатами на посаду міського голови Луцька були 11 осіб — 2 самовисуванці та 9 висуванців від партій. Загалом у голосуванні 25 жовтня взяв участь 58 тис. 301 виборець. Недійсними визнано 1 тис. 517 бюлетенів, водночас не було жодного бюлетеня, котрий би не підлягав урахуванню. Тож Ігоря Поліщука підтримали відповідно 32,47% виборців, а Богдана Шибу — 13,14%”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що решта кандидатів отримали дещо менше голосів виборців.

Так, відповідно до частини 6 статті 278 Виборчого Кодексу України міська (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня на виборах міського голови було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за підсумками голосування в день виборів жоден із кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Нагадаємо, станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів також у 23 областях.