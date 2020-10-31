В Луцке состоится второй тур местных выборов

"Кандидатами на должность городского головы Луцка были 11 человек - 2 самовыдвиженца и 9 выдвиженцев от партий. Всего в голосовании 25 октября принял участие 58 тыс. 301 избиратель. Недействительными признаны 1 тыс. 517 бюллетеней, при этом не было ни одного бюллетеня, который бы не подлежал учету. Поэтому Игоря Полищука поддержали соответственно 32,47% избирателей, а Богдана Шибу - 13,14%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные кандидаты получили меньше голосов избирателей.

Так, согласно части 6 статьи 278 Избирательного Кодекса Украины городская (города с количеством избирателей 75 тыс. и более) территориальная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования, если в избирательный бюллетень на выборах городского головы было включено более двух кандидатов на должность городского головы и по итогам голосования в день выборов ни один из кандидатов не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, по состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 голов также в 23 областях.