В Луцке состоится второй тур местных выборов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 23548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 49477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112812 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 90713 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98290 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102718 просмотра

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Луцкая городская ТИК установила результаты выборов городского председателя — больше всего голосов — 18 тыс. 934 голоса набрал кандидат от партии “За майбутнє” Игорь Полищук, второе место занял самовыдвиженец Богдан Шиба — 7 тыс. 662 голоса. В то же время, ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, поэтому в городе состоится повторное голосование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПОРА.

"Кандидатами на должность городского головы Луцка были 11 человек - 2 самовыдвиженца и 9 выдвиженцев от партий. Всего в голосовании 25 октября принял участие 58 тыс. 301 избиратель. Недействительными признаны 1 тыс. 517 бюллетеней, при этом не было ни одного бюллетеня, который бы не подлежал учету. Поэтому Игоря Полищука поддержали соответственно 32,47% избирателей, а Богдана Шибу - 13,14%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные кандидаты получили меньше голосов избирателей.

Так, согласно части 6 статьи 278 Избирательного Кодекса Украины городская (города с количеством избирателей 75 тыс. и более) территориальная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования, если в избирательный бюллетень на выборах городского головы было включено более двух кандидатов на должность городского головы и по итогам голосования в день выборов ни один из кандидатов не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, по состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 голов также в 23 областях.

Украинские Национальные Новости

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