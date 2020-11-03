До Луцької міської ради пройшло шість партій – спостерігачі

"Депутатами Луцької міської ради за результатами виборів 25 жовтня стали 42 особи. 15 із них отримали мандати у територіальних виборчих округах. Ще 21 додатковий мандат отримали представники партій за єдиним списком, а 6 гарантованих мандатів отримали перші номери партій, які подолали 5% бар’єр", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за підсумками голосування, до міськради Луцька проходять 6 партій:

▪️ "За майбутнє" – 27,08% (14 тис. 966 голосів),

▪️ "Європейська Солідарність" – 18,61% (10 тис. 284 голос),

▪️ "Громадянський рух "Свідомі" – 9,78% (5 тис. 405 голосів),

▪️ "Слуга народу" – 9,25% (5 тис. 112 голосів),

▪️ ВО "Свобода" – 9,15% (5 тис. 60 голосів),

▪️ ВО "Батьківщина" – 7,03% (3 тис. 887 голосів).

"Всього за депутатів Луцької міської ради 25 жовтня голосували 58 тис. 93 виборці. Але під час підрахунку 2 тис. 841 бюлетень визнали недійсними", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Луцьку відбудеться другий тур місцевих виборів.