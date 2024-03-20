До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

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рф активизировала кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в Каире посольства разных государств засыпают пропагандистскими бумажками
россия усиливает дезинформационную кампанию на Ближнем Востоке, чтобы оправдать свою агрессивную войну против Украины, дискредитировать Украину и Запад, навязать неприемлемые условия переговоров и уменьшить экономическое и политическое давление на Москву.
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В результате российского ракетного удара по Харькову погибли 3 человека, до 10 могут быть под завалами. 5 человек получили ранения.
Украине нужна ПВО: Умеров рассказал партнерам, как рф отказалась от КАБов после потери трех Су-34 за день
Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Украины Рустем Умеров привел наглядный пример того, как системы противовоздушной обороны влияют на ситуацию на поле боя, заявив, что когда украинские системы ПВО сбили три российских бомбардировщика за день, Россия прекратила применение авиабомб на одном из самых горячих участков фронта более чем на 11 недель.
Постоянные вражеские обстрелы Сумщины: в одной из громад осталось 80 семей с детьми, их планируют принудительно эвакуировать
Более 200 человек покинули громаду Большой Писаревки в Сумской области из-за интенсивных обстрелов со стороны россии, а 80 семей с детьми остались, и планируется принудительная эвакуация детей.