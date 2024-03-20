До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

В России планируют увеличить собственную армию и сформировать две общевойсковые армии и 14 дивизий до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны рф Сергей Шойгу передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам шойгу, россия намерена продолжить "совершенствование боевого и численного состава" армии "в соответствии с угрозами военной безопасности страны".

Он также рассказал, что в составе оккупационной армии уже появился дополнительный армейский корпус, мотострелковая дивизия, а также "Днепровская речная флотилия" и бригада речных катеров флотилии.

До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад - заявил Шойгу.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что мобилизация в рф не прекратилась и может усилиться более открыто после проведения "выборов президента рф.

Напомним,

президент россии владимир путин подписал указ "О военно-административном делении", согласно которому временно оккупированные территории Украины вносятся в Южный военный округ рф.