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В игровые залы можно будет попасть только по достижению 21 года - Разумков

Киев • УНН

 • 21510 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что в законопроекте по игорному бизнесу будет создан ряд предохранителей, которые защитят уязвимые слои населения от сферы этой услуг, а сам проект закона рассмотрят на следующей сессии, в феврале. Об этом Разумков сказал во время интервью в эфире телеканала "Украина", передает УНН.

В игровые залы можно будет попасть только по достижению 21 года - Разумков

Он согласился с ведущим, что этот законопроект имеет достаточно большой резонанс.

“На самом деле, мы все с вами видели каждый день так называемые игровые залы, которые работали под другими вывесками, а некоторые из них работали даже под теми вывесками, под которыми (работали) и пять и десять лет назад. И это было фактически вне закона, но оно было. Это направление работы, которое может добавить экономике нашего государства”, — сказал Разумков.

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Председатель Верховной Рады отметил, что в законопроекте речь будет идти об открытии игорных залов именно в пятизвездочных отелях и создание залов-автоматов только при отелях.

“Это позволит привлечь инвестиции в этот сектор экономики, а так же ограничить доступ для тех, у кого были проблемы, или есть проблемы (с игорным бизнесом)”, — пояснил Разумков.

Он отметил, что этим законопроектом будут внесены изменения относительно возраста пользователей этой сферы услуг.

“С 21 года вы сможете только попасть в зал казино или игровых автоматов”, — сказал спикер ВРУ, и добавил, что будут и другие предохранители, которые не будут давать играть детям и выходить сфере игорного бизнеса “за границы здравого смысла”.

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Он подчеркнул важность приведения игорного бизнеса в соответствие с законодательством, тем самым “защитив интересы общества и защитив людей, которые, скажем так, более чем нормально были привлечены к игорному бизнесу”.

Он отметил, что вероятно этот законопроект будет рассматриваться на следующей сессии заседаний парламента, в феврале.

Ранее в “Слуге народа” рассказали, почему поддержали законопроект о легализации игорного бизнеса.

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