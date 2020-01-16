Артур Палатний: легалізація грального бізнесу - це однозначно плюс для розвитку економіки та туристичної інфраструктури в Україні

"Сьогоднішнє голосування за законопроект про легалізацію грального бізнесу - це однозначно позитив. Як для економіки, так і для розвитку туристичної інфраструктури. Я говорю саме про інфраструктуру, адже там, де правильний і законний такий бізнес, там будуються хороші готелі, дороги, адже сам бізнес в цьому зацікавлений. Добре, що президент Зеленський все-таки наполіг і виконує свою обіцянку, яку він давав щодо легалізації грального бізнесу, коли йшов на вибори", - зазначив він.

При цьому Палатний додав, що це тільки перше читання законопроекту, і для якісної дії закону в цілому потрібен обов'язковий і чіткий моніторинг з боку держави. "Потрібно обов'язково зберегти розділ про наповнення фонду на освіту, медицину і спорт. Це принципово важливий момент, який ми озвучували ще в попередньому скликанні Ради, коли я був головою комітету. Наша основна вимога, щоб ліцензійні внески від грального бізнесу йшли саме на ці соціальні сфери і наповнення їх бюджетів. А сам гральний бізнес повинен бути, в першу чергу, соціально орієнтованим. Йти на соціальні потреби людей", - наголосив екснардеп.