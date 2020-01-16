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Артур Палатный: легализация игорного бизнеса – это однозначно плюс для развития экономики и туристической инфраструктуры в Украине

Киев • УНН

 • 25973 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. “ЗА” проголосовало 260 депутатов. Это, в свою очередь, может дать сильный толчок к развитию экономики и созданию качественной туристической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Артур Палатный, народный депутат Украины VII-VIII созывов, который ранее возглавлял Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в ВР, комментируя принятый законопроект, передает УНН.

Артур Палатный: легализация игорного бизнеса – это однозначно плюс для развития экономики и туристической инфраструктуры в Украине

“Сегодняшнее голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса — это однозначно позитив. Как для экономики, так и для развития туристической инфраструктуры. Я говорю именно об инфраструктуре, ведь там, где правильный и законный такой бизнес, там строятся хорошие отели, дороги, ведь сам бизнес в этом заинтересован. Хорошо, что президент Зеленский всё-таки настоял и выполняет свое обещание, которое он давал на счет легализации игорного бизнеса, когда шёл на выборы”, — отметил он.

При этом Палатный добавил, что это только первое чтение законопроекта, и для качественного действия закона в целом нужен обязательный и четкий мониторинг со стороны государства. “Нужно обязательно сохранить раздел о наполнении фонда на образование, медицину и спорт. Это принципиально важный момент, который мы озвучивали ещё в предыдущем созыве Рады, когда я был главой комитета. Наше основное требование, чтобы лицензионные взносы от игорного бизнеса шли именно на эти социальные сферы и наполнение их бюджетов. А сам игорный бизнес должен быть, в первую очередь, социально ориентированным. Идти на социальные нужды людей”, — подчеркнул экс-нардеп.

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