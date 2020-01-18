До гральних залів можна буде потрапити лише з 21 року - Разумков

КИЇВ. 18 січня. УНН. Спікер парламенту України Дмитро Разумков заявив, що у законопроекті по гральному бізнесу буде створено ряд запобіжників, які захистять вразливу верству населення від цієї сфери послуг, а сам проект закону розглянуть на наступній сесії, у лютому. Про це Разумков сказав під час інтерв’ю в етері телеканалу “Україна”, передає УНН.