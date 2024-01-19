До 95% критических компонентов иностранного производства, обнаруженных в уничтоженном в Украине российском оружии, происходят из западных стран - МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 95% критически важных компонентов российского вооружения, уничтоженного в Украине, происходят из западных стран.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 95% критических компонентов иностранного производства, обнаруженных в уничтоженном в Украине российском оружии, происходят из западных стран. Призвал западные правительства, финансовые разведки и компании закрыть пути попадания в рф критических компонентов для оружия. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
"Запад должен серьезно отнестись к подавлению способности россии производить оружие.
По некоторым данным, до 95% критических компонентов иностранного производства, обнаруженных в уничтоженном в Украине российском оружии, происходят из западных стран. Речь идет скорее не о правительственных действиях, а о деятельности частных компаний, а экспорт, который поступает в Россию, - это не обязательно товары военного назначения, но и продукция двойного или гражданского назначения и даже бытовая техника. Какими бы ни были эти товары, они в конце концов прилетают в Украину, ими совершают военные преступления, убивают людей и разрушают критическую инфраструктуру", - написал Дмитрий Кулеба.
Уточнил, что если бы западные страны более решительно боролись с поставками в РФ в обход санкций товаров двойного назначения, то Украина нуждалась бы в меньшей помощи от этих же стран для борьбы с российской агрессией.
Украина нуждалась бы в меньшей помощи и теряла бы меньше жизней, если бы все серые схемы и лазейки для обхода санкций были тщательно отслежены и полностью закрыты. На Западе есть лучшая финансовая разведка, эксперты и специализированные органы, способные выслеживать такие схемы и прерывать их.
"Львиная доля ответственности лежит на самих компаниях: они должны контролировать конечных потребителей товаров, которые они экспортируют, и следить, чтобы их детали не попадали в оружие, которое убивает людей. Срыв поставок этих деталей в россию требует масштабных согласованных усилий частного и государственного секторов. Но это спасет жизни многих гражданских людей в Украине и разладит военную машину путина", - подытожил глава МИД Украины.
Дополнительно
Директор Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину.
Отметил, что россияне, в частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. Добавил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.
"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.
При этом, уточнил, санкции против рф действуют, но поставки ведутся через страны, которые не присоединились к санкционному режиму.
"Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.
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До 95% критических компонентов иностранного производства, обнаруженных в уничтоженном в Украине российском оружии, происходят из западных стран - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 95% критически важных компонентов российского вооружения, уничтоженного в Украине, происходят из западных стран.
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