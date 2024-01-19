До 95% критичних компонентів іноземного виробництва, виявлених у знищеній в Україні російській зброї, походять із західних країн – МЗС

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що до 95% критичних компонентів іноземного виробництва, виявлених у знищеній в Україні російській зброї, походять із західних країн. Закликав західні уряди, фінансові розвідки та компанії закрити шляхи потрапляння до рф критичних компонентів для зброї. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Х", передає УНН.

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"Захід повинен серйозно поставитися до придушення здатності росії виробляти зброю.

За деякими даними, до 95% критичних компонентів іноземного виробництва, виявлених у знищеній в Україні російській зброї, походять із західних країн. Йдеться радше не про урядові дії, а про діяльність приватних компаній, а експорт, який надходить до росії, - це не обов’язково товари військового призначення, але і продукція подвійного чи цивільного призначення та навіть побутова техніка. Якими б не були ці товари, вони зрештою прилітають в Україну, ними скоюють воєнні злочини, вбивають людей і руйнують критичну інфраструктуру", - написав Дмитро Кулеба.

Уточнив, що якби західні країни більш рішуче боролися із постачанням до рф в обхід санкцій товарів подвійного призначення, то Україна потребувала б менше допомоги від цих же країн для боротьби із російською агресією.

Україна потребувала би менше допомоги і втрачала би менше життів, якби всі сірі схеми та лазівки задля обходу санкцій були ретельно відстежені та повністю закриті. На Заході є найкраща фінансова розвідка, експерти та спеціалізовані органи, здатні вистежувати такі схеми та переривати їх.

"Левова частка відповідальності лежить на самих компаніях: вони повинні контролювати кінцевих споживачів товарів, які вони експортують, і стежити, щоб їхні деталі не потрапляли у зброю, яка вбиває людей. Зрив поставок цих деталей до росії потребує масштабних узгоджених зусиль приватного та державного секторів. Але це врятує життя багатьох цивільних людей в Україні та розладнає військову машину путіна", - підсумував голова МЗС України.

Додатково

Директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що росіяни шукають способи приховати той факт, що вони використовують іноземні компоненти у зброї, якою щоденно атакують Україну.

Зазначив, що росіяни, зокрема, затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити. Додав, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.

При цьому, уточнив, санкції проти рф діють, але постачання ведеться через країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

"Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін